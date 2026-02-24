Almirón defendió la reforma laboral y cuestionó las interrupciones durante el debate en el Congreso

El diputado nacional Lisandro Almirón se refirió al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados y cuestionó las tensiones que se registraron durante la última sesión legislativa.

En diálogo con medios radiales, el legislador sostuvo que las interrupciones producidas durante el debate respondieron a una estrategia política orientada a levantar la sesión. “Creo que su espacio político tenía una estrategia de cortar la sesión, de desconectar los micrófonos, generar el disturbio de cualquier manera”, afirmó, y agregó que este tipo de acciones “atentan contra la institución”.

Almirón remarcó que el tratamiento del proyecto se dio en el marco del “Palacio de la Democracia”, en referencia al Congreso de la Nación Argentina, y consideró que los legisladores deben actuar con la responsabilidad que implica su investidura.

En relación a la reforma laboral, el diputado manifestó su respaldo a la iniciativa impulsada por el oficialismo y aseguró que se trata de un cambio necesario para modernizar la legislación vigente. En ese sentido, señaló que las modificaciones en materia laboral han sido poco significativas desde 1974 y valoró el avance del proyecto sin alteraciones en su contenido original.

Entre los principales ejes de la reforma, mencionó aspectos vinculados a vacaciones, banco de horas, jornada laboral, indemnizaciones por despido, intereses en juicios laborales, derecho a huelga, convenios colectivos, salario dinámico y la posibilidad de establecer remuneraciones en moneda extranjera. También destacó el régimen de incentivo para la formalización laboral y la promoción del empleo.

El legislador advirtió además sobre los niveles de informalidad en el mercado de trabajo, al indicar que cerca del 45% de los trabajadores se encuentra en esa situación. Según explicó, esta realidad impacta de manera directa en el sistema previsional, al reducir la cantidad de aportantes por cada beneficiario del régimen jubilatorio.

Por otra parte, al ser consultado sobre posibles beneficios para la provincia de Corrientes tras la aprobación del proyecto, Almirón sostuvo que la sanción de leyes no debe interpretarse como un mecanismo para la obtención de obras públicas, ya que estas responden a políticas de Estado diseñadas por el Poder Ejecutivo en sus distintos niveles.

Finalmente, el diputado señaló que su rol como legislador consiste en acompañar iniciativas que mejoren las condiciones para su provincia, al tiempo que remarcó que la gestión de obras corresponde a las autoridades ejecutivas tanto a nivel provincial como nacional.