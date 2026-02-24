Fontana: realizaron limpieza de sumideros en la avenida 25 de Mayo

La Municipalidad de Fontana informó que el área de Drenaje Pluvial y Alcantarillado Urbano llevó adelante trabajos de limpieza de un sumidero en el barrio 100 Viviendas Policial, ubicado sobre la avenida 25 de Mayo.

Desde el municipio señalaron que estas tareas resultan fundamentales para mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos, especialmente durante jornadas de lluvias intensas.

El operativo forma parte de un plan de mantenimiento que se viene ejecutando en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de preservar la infraestructura pluvial y brindar mayor tranquilidad a los vecinos.

Las autoridades recordaron la importancia de mantener limpios los desagües y evitar arrojar residuos en la vía pública, ya que esto contribuye al correcto funcionamiento del sistema de drenaje urbano.