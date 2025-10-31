Fuerte Esperanza: secuestran un automóvil robado durante operativo antidrogas en la zona del Impenetrable

Un operativo conjunto de las divisiones Antinarcóticos y Drogas del Impenetrable, dependientes de la Policía del Chaco, permitió el secuestró de un automóvil con pedido de captura por robo, durante tareas de control en la zona limítrofe entre las provincias de Chaco y Salta.

El procedimiento se llevó a cabo este miércoles 30 de octubre, alrededor de las 12:00, en el marco de un operativo propio desplegado por las unidades de Consumos Problemáticos, Antinarcóticos y la División Operaciones Drogas Interior Impenetrable – Base Fuerte Esperanza.

Según informaron fuentes policiales, el personal se encontraba realizando controles en caminos alternativos y puntos estratégicos de la línea Barilary, cuando se tomó conocimiento —a través de vecinos— que desde la provincia de Salta habrían ingresado una camioneta y un automóvil, cuyos ocupantes consultaron si existían controles en la zona.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos abandonaron el automóvil en una zona boscosa cercana a la localidad de Tartagal y regresaron hacia Salta en la camioneta.

Tras un rastrillaje en el área indicada, los agentes hallaron un Ford Fiesta 1.6 LS color gris, con llave colocada. Al verificar los datos del vehículo, se constató que el mismo presentaba pedido de secuestro por robo desde el 12 de enero de 2023, con titular registrado en la localidad de Banfield, provincia de Buenos Aires.

Por disposición de la Fiscalía Penal Multifueros de Misión Nueva Pompeya, a cargo de la Dra. Johana X, se procedió al secuestro del rodado, que quedó resguardado en las instalaciones de la División Operaciones Drogas Interior Impenetrable de Fuerte Esperanza.

Las autoridades informaron que se continúan las diligencias investigativas para determinar el origen del vehículo y su posible vinculación con delitos conexos a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.