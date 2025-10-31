Colonia Benítez y Sudoeste: el Gobierno refuerza la asistencia tras el último temporal

El Gobierno provincial continúa coordinando la asistencia en todas las zonas afectadas, con el objetivo de lograr una pronta recuperación y devolver la tranquilidad a las comunidades chaqueñas afectadas.

La ministra de Desarrollo Humano, Gabriela Galarza, junto al subsecretario de Municipios, Marcelo Barrios, continúan con la asistencia en Colonia Benítez, una de las localidades más afectadas por el temporal que azotó a la provincia la semana pasada. Acompañada también por el intendente local Sergio Phipps y facilitadores del programa Ñachec, los funcionarios recorrieron los puntos más críticos para relevar daños y coordinar la ayuda a las familias damnificadas.

«Seguimos recorriendo la zona, viendo la magnitud de los daños, que también afectaron a algunas viviendas. En estos momentos difíciles es fundamental el acompañamiento, no sólo en la emergencia, sino también en la etapa posterior para lograr una recuperación sostenible», expresó Galarza.

La ministra destacó el trabajo articulado con otros organismos provinciales para atender las urgencias. Mencionó especialmente la rápida intervención del Ministerio de Infraestructura, que garantizó el techo para una familia cuya vivienda quedó totalmente destruida, así como la labor de Secheep en la reposición del servicio eléctrico y de Vialidad Provincial en la limpieza y despeje de caminos.

«La situación en Colonia Benítez es muy impactante, muy grave y triste, pero estamos acompañando a cada familia para que nadie quede solo en esta situación», subrayó.

Asistencia también en el Sudoeste

El trabajo en Colonia Benítez se suma a las acciones desplegadas por el Ministerio en el Sudoeste provincial, especialmente en Coronel Du Graty, donde la tormenta del viernes provocó fuertes vientos y numerosos daños materiales.

Galarza informó que alrededor de 30 familias resultaron con afectaciones severas en sus viviendas, entre ellas pérdidas totales o voladuras de techos. «La prioridad fue garantizar la protección inmediata, el suministro de alimentos y elementos de primera necesidad», detalló.

Las personas cuyas viviendas quedaron inhabitables fueron reubicadas temporalmente con familiares o en espacios alternativos. «Sabemos que la reconstrucción llevará tiempo, pero nuestro compromiso es seguir presentes hasta que cada familia pueda recuperar la normalidad», afirmó la ministra.