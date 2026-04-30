Charadai: operativo sanitario acerca especialidades médicas a comunidades rurales

Con una importante convocatoria de vecinos, se llevó adelante un nuevo operativo integral de salud en el Hospital Rural de Charadai, acercando atención médica especializada a una amplia zona del interior chaqueño.

El director del hospital, Claudio Walter, destacó que se trata del segundo operativo de estas características en la localidad y remarcó la importancia de estas acciones para una población que supera los 2.600 habitantes, a la que se suman comunidades cercanas como Horquilla, La Sabana y otras parajes aledaños.

Durante la jornada, se brindaron múltiples prestaciones médicas, incluyendo clínica general, pediatría, obstetricia, cardiología, kinesiología y odontología, además de estudios de diagnóstico por imágenes como ecografías. “Hoy contamos prácticamente con un hospital de alta complejidad ambulante”, señalaron desde la organización.

El operativo fue coordinado entre el Ministerio de Salud provincial y distintas áreas del Gobierno, con el acompañamiento de programas como Ñachec e instituciones como IPRODIS, en una estrategia que apunta a fortalecer la prevención y la detección temprana de enfermedades.

Autoridades provinciales destacaron la respuesta de la comunidad y el trabajo articulado de los equipos sanitarios, especialmente en un contexto reciente marcado por emergencias climáticas que exigieron un despliegue intensivo en todo el territorio.

Además, subrayaron que estas intervenciones permiten llegar a zonas donde el acceso a especialidades médicas es limitado, garantizando atención directa y gratuita a los vecinos.

Desde el Gobierno provincial adelantaron que este tipo de operativos continuará replicándose en otras localidades, como parte de una política sanitaria enfocada en la cercanía y la equidad en el acceso a la salud.