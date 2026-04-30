Osuna criticó que la causa Romero «se manejó más en redes y no en el expediente»

En medio de las novedades judiciales por el homicidio de Jonathan Romero, el abogado Ricardo Osuna, quien también integra la defensa de Damián Escalante, apuntó contra el desarrollo de la investigación y aseguró que hay escasos elementos probatorios en el expediente.

«De acuerdo a las pruebas que se vienen reuniendo, prácticamente poco y nada hay acreditado de los hechos que se están investigando. Se manejó más por redes sociales que en el expediente», sostuvo el letrado, en una crítica directa al tratamiento del caso.

En esa línea, consideró positiva la decisión del Ministerio Público Fiscal de aplicar un «bozal legal» para limitar la difusión de información. Según explicó, esto permitirá que la causa «se maneje dentro de los carriles judiciales y no que sea una causa mediática nomás».

Osuna también hizo referencia a la reciente liberación de Cristian Pared, uno de los implicados en la causa, y señaló contradicciones en la acusación. «La situación marca la inconsistencia e incongruencias en cuanto a la acusación. En el mismo hecho lo imputan como quien le pasa el arma supuestamente homicida a Damián y resulta que le dan la libertad», cuestionó.

Además, remarcó la gravedad de ese rol dentro de la hipótesis fiscal: «Por la acusación se entiende que es una participación primaria. Si Pared no le hubiese pasado el arma, capaz que Romero hoy estaba entre nosotros» , afirmó.

Las declaraciones del abogado se dan en un contexto de resoluciones dispares dentro del expediente. Mientras Damián Escalante y su madre, Rocío Pauluk, continúan detenidos con prisión preventiva por riesgos procesales, otros implicados fueron liberados.

El miércoles fue excarcelado Cristian Pared tras una falta de mérito, y se prevé que también recupere la libertad Marco Antonio Escalante, imputado por encubrimiento agravado, acusado de haber colaborado en la fuga del principal sospechoso.

El crimen de Jonathan Romero ocurrió el 12 de abril en avenida Chaco al 3200, en Resistencia. Con la causa en pleno desarrollo, la defensa insiste en cuestionar la solidez de la acusación mientras se esperan nuevas definiciones judiciales.