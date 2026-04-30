Convocan a sesión extraordinaria para tratar la renuncia de Delgado al Consejo de la Magistratura

El bloque oficialista solicitó formalmente la convocatoria a una sesión extraordinaria para el próximo lunes 4 de mayo, a las 13, con el objetivo de tratar la renuncia presentada por la presidente de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado, como miembro del Consejo de la Magistratura.

Según consta en la nota elevada a las autoridades correspondientes, el pedido se enmarca en lo establecido por el artículo 112 de la Constitución Provincial.

La convocatoria apunta a dar tratamiento al Expediente N° 57/2026, mediante el cual Delgado formalizó su dimisión al órgano encargado de la selección y remoción de magistrados.

Los legisladores firmantes solicitaron tratar el tema con carácter urgente, a fin de garantizar el normal funcionamiento institucional del Consejo de la Magistratura.