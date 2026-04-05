Ofensiva contra los «wileros»: más de 80 motos secuestradas y 16 detenidos en operativos simultáneos

En el marco del Operativo de Seguridad Preventiva «Control Wilero Interior», la Policía del Chaco desplegó un amplio dispositivo en distintas localidades que dejó como saldo el secuestro de 60 motocicletas y la detención de ocho personas.

Los controles estuvieron orientados a reforzar la seguridad vial y prevenir conductas peligrosas, especialmente aquellas vinculadas al uso indebido de motocicletas. En ese contexto, se intensificaron los operativos vehiculares detectando numerosas irregularidades, principalmente falta de documentación.

En la zona de Presidencia Roque Sáenz Peña se concentró el mayor número de intervenciones, con 28 motocicletas secuestradas, de las cuales 25 quedaron retenidas por áreas de Tránsito y Nocturnidad municipal. Además, se registraron ocho detenciones por infracción al Código de Faltas, el secuestro de un arma blanca y la confección de 30 actas contravencionales.

El despliegue también arrojó resultados en otras localidades: en Machagai se incautaron tres motocicletas; en Villa Ángela, nueve; en la zona de Charata, cinco (distribuidas entre Las Breñas, Campo Largo y Corzuela); en General San Martín, doce; y en Juan José Castelli, seis, donde además se detectaron dos casos positivos de alcoholemia.

Desde la fuerza indicaron que este tipo de operativos continuarán en todo el territorio provincial.

SÁENZ PEÑA: OPERATIVO FOCALIZADO CON 25 MOTOS RETENIDOS Y OCHO DETENIDOS

En paralelo, la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña fue escenario de un operativo específico contra la modalidad «wilera», que culminó con la detención de ocho hombres y la retención de 25 motocicletas.

El procedimiento se desarrolló durante la madrugada del domingo, con un despliegue coordinado entre distintas unidades policiales y áreas municipales. La intervención incluyó patrullajes dinámicos, presencia de motoristas y monitoreo en tiempo real para detectar puntos de تجمع de motociclistas que realizan maniobras peligrosas.

Como resultado, se demoraron 25 motovehículos que, si bien no presentaban impedimentos legales, fueron retenidos por la Dirección de Tránsito y Nocturnidad. En tanto, ocho personas mayores de edad fueron detenidas por su presunta vinculación con estas prácticas.

El operativo fue supervisado por autoridades policiales y contó con el apoyo logístico del municipio, en una estrategia conjunta que apunta a reducir riesgos en la vía pública y desalentar este tipo de conductas.