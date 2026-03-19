Fontana: se realizó el segundo encuentro de capacitación ambiental en la Casa de las Culturas

La Municipalidad de Fontana informó que se llevó a cabo el segundo encuentro de capacitación sobre el cuidado del ambiente, en la Casa de las Culturas.

La actividad se desarrolló en el marco del Programa Provincial de Voluntariado Ambiental, impulsado por la Subsecretaría de Ambiente, y tuvo como objetivo fortalecer las políticas ambientales en el territorio a través del trabajo conjunto con distintos actores institucionales.

Desde el ámbito provincial destacaron que se viene avanzando en la creación y consolidación de oficinas ambientales en los municipios, con el fin de mejorar la gestión local. Entre sus funciones se incluyen la registración de aplicadores terrestres, la recepción de denuncias ambientales y la atención de problemáticas vinculadas al cuidado del entorno.

La jornada fue valorada como un paso importante en la construcción de una gestión comprometida con el desarrollo sostenible y la protección del ambiente.

Durante el encuentro participaron autoridades locales, referentes institucionales y miembros de la comunidad educativa. Entre ellos, el concejal Jorge Pertile; la secretaria de Cultura Popular, Deporte y Turismo Social, Jorgelina Aguirre; representantes del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarios (IIFA), como los ingenieros agrónomos Elio Sánchez Blanco y Víctor Vega; la defensora del Pueblo Adjunta, Débora Ganef; la extensionista Graciela Dure; docentes de distintos establecimientos educativos; integrantes de organizaciones sociales y alumnos de nivel secundario.