Napenay: el municipio avanza con la remodelación integral de la estación de trenes

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La Municipalidad de Napenay informó que continúan los trabajos de remodelación y restauración de la estación de trenes de la localidad, en el marco de un plan de recuperación de espacios públicos.

Según detallaron desde el municipio, las tareas incluyen trabajos de pintura, albañilería y renovación de aberturas, con el objetivo de mejorar significativamente la infraestructura del edificio.

Además, se llevan adelante acciones de forestación, con la plantación de especies vegetales y colocación de césped, buscando generar un entorno más verde, ordenado y agradable para los vecinos.

Desde la comuna destacaron que el lugar presentaba un prolongado estado de abandono, y que las intervenciones actuales permiten comenzar a recuperar un espacio considerado clave para la comunidad.

Las obras apuntan a brindar mayor seguridad, comodidad y una mejor imagen para quienes transitan y utilizan diariamente la estación.

Finalmente, señalaron que estas acciones forman parte de una política de gestión orientada al crecimiento local y a la puesta en valor de los espacios públicos.

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