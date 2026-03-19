El Sauzalito: el municipio avanza con conexiones eléctricas para familias del sector del hospital viejo

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La Municipalidad de El Sauzalito informó que se llevaron adelante trabajos de conexión eléctrica destinados a familias del sector conocido como el hospital viejo, con el objetivo de garantizar el acceso a un servicio esencial.

El operativo fue encabezado por el intendente Jorge Monzón, junto a equipos de las áreas de Obras Públicas, Servicios Públicos y Acción Social, quienes realizaron tareas en territorio para concretar las instalaciones.

Según se detalló, las acciones se desarrollaron en articulación con la empresa SECHEEP, a través del jefe de zona, e incluyeron la colocación de pilares y la bajada de energía.

Como resultado de estos trabajos, un total de diez familias lograron acceder al servicio eléctrico. Entre ellas, se encuentra una familia con una niña con discapacidad, lo que —según destacaron desde el municipio— refuerza la importancia de este tipo de intervenciones para mejorar la calidad de vida.

Desde la comuna señalaron que estas acciones forman parte de una política sostenida orientada a ampliar derechos y brindar soluciones concretas a los vecinos, mediante un trabajo articulado entre distintas áreas del Estado.

 

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