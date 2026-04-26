¿Cuál es la diferencia entre rata y ratón?

Estas son especies dentro del Orden Rodentia que se compone de más de 2.000 especies, que a su vez se subdividen en muchas familias. La familia Muridae es la más grande ya que contiene más de dos tercios de las especies de roedores.

Las especies de mayor distribución tienen la característica de ser urbanas. Dentro de estas, las de mayor relevancia son las ratas, el ratón y la laucha doméstica. A estas especies se las denominan “antropófilas” por su proximidad y dependencia de los humanos.

Los ratones viven en interiores, dentro de paredes, techos, muebles o estructuras pequeñas. Son más comunes dentro de viviendas y oficinas.

En términos biológicos, ambos son roedores, pero ratón suele usarse para referirse a un roedor pequeño, de aspecto más “inofensivo” o incluso doméstico, tienen orejas más redondeadas y con hocicos puntiagudos. La rata, en cambio, se asocia a un roedor más grande, con cuerpos robustos y hocicos más anchos, pero también a connotaciones negativas como la suciedad, peligro o plagas.

También hay diferencias en la forma de moverse, los sonidos que emiten, el tipo de alimento que prefieren y hasta en el tamaño de sus excrementos.