¿Cuál es la diferencia entre rata y ratón?

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El mundo guarda entre sus rincones curiosidades únicas, que muchas veces naturalizamos sin pensar por qué algunas son semejantes, con nombres parecidos o sin cuestionarnos si realmente hay una diferencia entre dos cosas que parecen ser iguales. En esta ocasión, es momento de conocer si rata ratón son lo mismo o tienen una diferencia.

Cada especie animal es diferente, sin embargo, dentro de cada una es común tener algunas dudas, por ejemplo con gallo y gallina, con ave y pájaro o en este caso con rata y ratón. Así que en esta sección conocerás la diferencia del último caso.

¿Cuál es la diferencia entre rata y ratón?

Las ratas prefieren zonas h&uacute;medas, subterr&aacute;neas o con f&aacute;cil acceso a agua. Se las encuentra en cloacas, s&oacute;tanos, dep&oacute;sitos y &aacute;reas abiertas con basura o restos org&aacute;nicos.

Las ratas prefieren zonas húmedas, subterráneas o con fácil acceso a agua. Se las encuentra en cloacas, sótanos, depósitos y áreas abiertas con basura o restos orgánicos.

En la vida cotidiana muchas personas usan “rata” y “ratón” como si fueran sinónimos, pero la verdad es que desde el punto de vista semántico y biológico no significan lo mismo.

Estas son especies dentro del Orden Rodentia que se compone de más de 2.000 especies, que a su vez se subdividen en muchas familias. La familia Muridae es la más grande ya que contiene más de dos tercios de las especies de roedores.

Las especies de mayor distribución tienen la característica de ser urbanas. Dentro de estas, las de mayor relevancia son las ratas, el ratón y la laucha doméstica. A estas especies se las denominan “antropófilas” por su proximidad y dependencia de los humanos.

Los ratones viven en interiores, dentro de paredes, techos, muebles o estructuras peque&ntilde;as. Son m&aacute;s comunes dentro de viviendas y oficinas.

Los ratones viven en interiores, dentro de paredes, techos, muebles o estructuras pequeñas. Son más comunes dentro de viviendas y oficinas.

En términos biológicos, ambos son roedores, pero ratón suele usarse para referirse a un roedor pequeño, de aspecto más “inofensivo” o incluso doméstico, tienen orejas más redondeadas y con hocicos puntiagudos. La rata, en cambio, se asocia a un roedor más grande, con cuerpos robustos y hocicos más anchos, pero también a connotaciones negativas como la suciedad, peligro o plagas.

También hay diferencias en la forma de moverse, los sonidos que emiten, el tipo de alimento que prefieren y hasta en el tamaño de sus excrementos.

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