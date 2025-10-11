Fontana reunió a más de 260 chicos en un Encuentro de Escuelitas de Fútbol

559949486_1259662462872299_6134653996818894566_n

Con gran entusiasmo y espíritu deportivo, se realizó en el Polideportivo Néstor Kirchner el Encuentro de Escuelitas de Fútbol, una jornada que reunió a más de 260 niños y niñas de distintas categorías y clubes de la ciudad.

La actividad, impulsada por el intendente Fernando Cuadra, tuvo como objetivo fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas y promover valores como el compañerismo, el esfuerzo y la sana competencia.

Participaron equipos de las categorías 4 a 6, 7 a 9 y 10 a 12 años, entre ellos El Aipo, JyM, Expreso, Deportivo Anunciación, La Escalonetita, Abrazo de Gol Kids, Esfuerzo y Sacrificio, Güemes y Atlas 222 Viviendas, que brindaron un gran espectáculo deportivo.

El evento contó con el acompañamiento de la secretaria de Cultura, Popular, Deporte y Turismo, Jorgelina Aguirre, y con el apoyo del Instituto del Deporte Chaqueño, cuya colaboración fue clave para el desarrollo de la jornada.

El intendente Cuadra destacó la importancia de este tipo de iniciativas que “fortalecen el deporte infantil, promueven hábitos saludables y consolidan la integración comunitaria”.

Desde el municipio adelantaron que ya se planifica un nuevo encuentro para seguir incentivando el desarrollo deportivo en Fontana.

