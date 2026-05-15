Vacunación y capacitación en emergencias: intensa actividad en el Centro de Salud de Villa Libertad

La directora del Centro de Salud de Villa Libertad, la licenciada Mónica Sánchez, confirmó que continúan disponibles las vacunas para toda la comunidad y recordó que la atención se realiza de lunes a viernes de 6 a 20 horas de manera corrido.

Además, informó que este sábado también habrá jornada de vacunación de 8 a 12, mientras que el domingo no se atenderá.

“Hay vacunas y estamos desde las seis de la mañana hasta las veinte corrido, para todo el que quiera acercarse”, señaló Sánchez durante una entrevista radial.

La profesional explicó que las personas pueden asistir con DNI y carnet de vacunación, aunque aclaró que quienes hayan perdido el carnet igualmente serán atendidos y recibirán uno nuevo. “Lo ideal es que se acerquen. A veces la gente dice ‘no tengo el carnet, no voy’, pero tienen que venir igual”, remarcó.

Por otro lado, Sánchez destacó la realización de una jornada de capacitación en urgencias y emergencias en el Centro de Salud ubicado sobre avenida Las Heras al 1699, destinada tanto al personal sanitario como a vecinos interesados en aprender maniobras de reanimación y primeros auxilios.

“Son maniobras que hoy por hoy salvan vidas”, expresó, y agregó que la convocatoria tuvo una importante participación de la comunidad. “En este momento el salón está llenísimo”, comentó.

La directora explicó que el objetivo es brindar herramientas útiles para actuar ante situaciones cotidianas, como casos de atragantamiento o desobstrucción de vías aéreas. “Nunca sabemos cuándo nos va a tocar, por eso es ideal que todas las personas se capaciten”, afirmó.