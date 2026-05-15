Colonia Popular avanza con la red de agua potable para el barrio Aire de Colonia

La intendenta de Colonia Popular, Mariela Soto, confirmó el inicio de una obra clave para el barrio Aire de Colonia, donde se ejecutará la red interna de agua potable para abastecer a más de 500 lotes del sector.

La jefa comunal explicó que ya comenzaron a descargarse los materiales y que en los próximos días se iniciarán formalmente los trabajos. “Era una necesidad urgente para los vecinos. Hoy podemos anunciar que este sueño comienza a hacerse realidad”, sostuvo.

Según detalló, la red estará conectada al tanque elevado de 100 mil litros ubicado en el acceso a Colonia Popular, aunque aclaró que el proyecto ya contempla un refuerzo adicional para evitar inconvenientes en el suministro para los actuales usuarios del servicio. Además, el loteo contará con un tanque propio solicitado por Sameep dentro del proyecto técnico presentado por la empresa desarrolladora.

Soto recordó que el barrio había sido aprobado originalmente sin contar con la red interna de agua potable, situación que impedía el acceso al servicio pese a la extensión de cañerías realizada años atrás en la localidad. En ese sentido, destacó las gestiones realizadas por el municipio junto a Sameep y la empresa desarrolladora para destrabar la situación.

Durante la entrevista, la intendenta también se refirió a la situación financiera del municipio y aseguró que la comuna mantiene sus cuentas ordenadas y los salarios al día. Explicó que el municipio depende principalmente de la coparticipación provincial, aunque continúa ejecutando servicios esenciales como recolección de residuos, corte de pasto y mantenimiento del alumbrado público.

Además, anunció la compra de una hectárea en Puerto Bastiani, donde se proyecta construir una plaza pública, uno de los pedidos históricos de los vecinos de la zona. “Parece algo simple, pero significa un espacio de encuentro, recreación y salud para las familias”, expresó.

La intendenta adelantó también que trabajan junto al Gobierno provincial y Vialidad para concretar un acceso habilitado a Puerto Bastiani, además de avanzar en obras de infraestructura y pavimento hasta la Escuela Nº 8.

Por otro lado, Soto confirmó que el municipio ya se prepara para la segunda edición de la Fiesta Provincial de la Bandera, cuya fecha aún se encuentra en definición debido a la agenda oficial y escolar.

Finalmente, destacó el éxito de la segunda edición del Trail Yaguareté, competencia deportiva que reunió a corredores de distintas localidades y convocó a numerosas familias en una jornada recreativa y deportiva que calificó como “muy emocionante”.