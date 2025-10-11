La Selección Argentina sumó un éxito amistoso ante Venezuela

lo-celso-lautaro-martinez_862x485

La Selección Argentina cosechó este viernes un triunfo amistoso por 1-0 sobre Venezuela demostrando momentos interesantes pese a la ausencia de Lionel Messi aunque también algunos llamados de atención en defensa. Giovani Lo Celso logró en el primer tiempo el tanto definitorio y luego fue figura el arquero José Contreras para evitar una diferencia mayor. Más allá de la titularidad de Marcos Senesi y Nicolás Paz, Lionel Scaloni no se decidió a probar más variantes desde el banco y se circunscribió a sumarles minutos a fórmulas ya conocidas. El martes, se verá qué camino elige el entrenador ante Puerto Rico.

Más Noticias

9257w850h476c.jpg

Mundial Sub 20: Argentina goleó a Nigeria por 4-0 y pasó a cuartos de final

WXXHEWJZJZG45F35ZG2ZV6KTIY

Dolor en el mundo del fútbol: murió Miguel Ángel Russo

WhatsApp Image 2025-10-08 at 08.50.00

Bruno Galassi y sus objetivos con Regatas: “Pelear ambos torneos, tenemos equipo para hacerlo; todos apuntamos al mismo lado”

Te pueden interesar

lo-celso-lautaro-martinez_862x485

La Selección Argentina sumó un éxito amistoso ante Venezuela

559949486_1259662462872299_6134653996818894566_n

Fontana reunió a más de 260 chicos en un Encuentro de Escuelitas de Fútbol

559191867_122246203028167730_6328472232349748557_n

Colonia Popular avanza con trabajos de reacondicionamiento hidráulico para mejorar el drenaje pluvial

559222412_1181370137518353_845143969356033974_n

Makallé celebró el Mes de las Madres con una Master Zumba en la Plaza Central

183258w850h638c.jpg

Los Boy Scouts se suman al Plan Sáenz Peña Sustentable y Circular