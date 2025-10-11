La Selección Argentina sumó un éxito amistoso ante Venezuela

La Selección Argentina cosechó este viernes un triunfo amistoso por 1-0 sobre Venezuela demostrando momentos interesantes pese a la ausencia de Lionel Messi aunque también algunos llamados de atención en defensa. Giovani Lo Celso logró en el primer tiempo el tanto definitorio y luego fue figura el arquero José Contreras para evitar una diferencia mayor. Más allá de la titularidad de Marcos Senesi y Nicolás Paz, Lionel Scaloni no se decidió a probar más variantes desde el banco y se circunscribió a sumarles minutos a fórmulas ya conocidas. El martes, se verá qué camino elige el entrenador ante Puerto Rico.

Navegación de entradas