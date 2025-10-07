Margarita Belén avanza con el programa municipal de 100 cuadras de ripio

El intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, confirmó la continuidad del programa municipal de 100 cuadras de ripio, a pesar de las dificultades surgidas por la falta de acompañamiento del Gobierno Provincial.

Martínez explicó que el municipio debió reorganizar sus recursos luego de que Vialidad Provincial retirara la motoniveladora que habitualmente prestaba para estas tareas. “Nos llevará más tiempo, pero vamos por las 100 nuevas cuadras de ripio para este año 2025”, expresó el jefe comunal.

El intendente también remarcó que, pese a las limitaciones, los trabajos continúan gracias a una administración ordenada y el uso eficiente de los recursos municipales, lo que permite sostener los servicios y cumplir con los compromisos asumidos con la comunidad.

“Lamento la discriminación hacia mi comunidad por razones políticas, pero no me voy a quedar de brazos cruzados. Seguimos trabajando y devolviendo a los vecinos todo lo que nos brindan”, aseguró Martínez.