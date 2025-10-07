Margarita Belén avanza con el programa municipal de 100 cuadras de ripio

557510483_1218645573616060_2652810210756174550_n

El intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, confirmó la continuidad del programa municipal de 100 cuadras de ripio, a pesar de las dificultades surgidas por la falta de acompañamiento del Gobierno Provincial.

Martínez explicó que el municipio debió reorganizar sus recursos luego de que Vialidad Provincial retirara la motoniveladora que habitualmente prestaba para estas tareas. “Nos llevará más tiempo, pero vamos por las 100 nuevas cuadras de ripio para este año 2025”, expresó el jefe comunal.

El intendente también remarcó que, pese a las limitaciones, los trabajos continúan gracias a una administración ordenada y el uso eficiente de los recursos municipales, lo que permite sostener los servicios y cumplir con los compromisos asumidos con la comunidad.

“Lamento la discriminación hacia mi comunidad por razones políticas, pero no me voy a quedar de brazos cruzados. Seguimos trabajando y devolviendo a los vecinos todo lo que nos brindan”, aseguró Martínez.

 

Más Noticias

558012019_122246203304167730_2581792566257242446_n

Colonia Popular avanza con la construcción de nuevas veredas

560074988_18322559224243095_2419704851925672093_n

Fontana refuerza la iluminación en los barrios Querini y 120 Viviendas

557922641_1391158699679467_7993168035680217421_n

Las Breñas reafirma su compromiso con el trabajo rural en la Asamblea del Consorcio Caminero N° 31

Te pueden interesar

558012019_122246203304167730_2581792566257242446_n

Colonia Popular avanza con la construcción de nuevas veredas

557510483_1218645573616060_2652810210756174550_n

Margarita Belén avanza con el programa municipal de 100 cuadras de ripio

560074988_18322559224243095_2419704851925672093_n

Fontana refuerza la iluminación en los barrios Querini y 120 Viviendas

557922641_1391158699679467_7993168035680217421_n

Las Breñas reafirma su compromiso con el trabajo rural en la Asamblea del Consorcio Caminero N° 31

557621914_1228713565962190_6443637093584542208_n

Color, alegría y contención en medio de la emergencia por las inundaciones