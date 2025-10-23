El Municipio de Gancedo acompañó el festival folklórico del Ballet Sumampa

El Municipio de Gancedo estuvo presente en el festival folklórico organizado por el Ballet Sumampa, que se desarrolló recientemente y reunió a vecinos y vecinas en una jornada dedicada a la música y la danza tradicional. La iniciativa, que contó con un gran marco de público, ofreció un espectáculo cargado de energía, expresiones artísticas y orgullo local.

Desde la comuna destacaron la importancia de acompañar y apoyar a los artistas de la región, así como de promover la cultura y las tradiciones que fortalecen la identidad de Gancedo. “Eventos como este nos permiten celebrar nuestra historia y al mismo tiempo brindar a nuestros artistas un espacio para mostrar su talento”, señalaron desde el municipio.

El festival incluyó diversas presentaciones del Ballet Sumampa, con coreografías que recorrieron distintos ritmos folklóricos y pusieron de relieve la riqueza cultural del Chaco. La iniciativa también buscó incentivar la participación de las nuevas generaciones en la preservación de las expresiones artísticas locales.

Con este tipo de actividades, el Municipio de Gancedo reafirma su compromiso con la cultura y con la creación de espacios de encuentro que fomenten la identidad y el orgullo comunitario.