Fontana realizó un nuevo operativo de abordaje territorial en el barrio Cacique Pelayo

La Municipalidad de Fontana llevó adelante un operativo integral de abordaje territorial en el salón comunitario del barrio Cacique Pelayo, con el objetivo de acercar servicios y asistencia a las familias de la comunidad.

La jornada estuvo encabezada por profesionales de la salud del Hospital “Luis Fleitas”, con el acompañamiento de equipos de la Secretaría de Desarrollo Social, el área de Zoonosis municipal y el programa Ñachec.

Del operativo participaron la secretaria de Desarrollo Social, Verónica Pinsker, y la secretaria de Asuntos Indígenas, Nilda López, quienes destacaron el trabajo conjunto entre las instituciones locales para fortalecer la atención primaria, la prevención y el acompañamiento a los vecinos.

Estas acciones se enmarcan en el plan de gobierno inclusivo impulsado por el intendente Fernando Cuadra, que busca garantizar la presencia activa del Estado en los barrios y promover el acceso equitativo a los servicios básicos de salud, documentación y asistencia social.

“Trabajamos para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, acercando soluciones concretas a cada comunidad”, expresaron desde el municipio.