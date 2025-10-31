Colonia Popular fortalece la alimentación escolar con la entrega de verduras de la Huerta Municipal

La Municipalidad de Colonia Popular continúa impulsando políticas de producción y alimentación saludable. En esta oportunidad, la presidente del Concejo Municipal, Dra. Estela Medina, realizó una nueva entrega de verduras frescas provenientes de la Huerta Municipal a la Escuela de Educación Primaria N.º 8 de Puerto Bastiani.

Durante la visita, Medina estuvo acompañada por la directora del establecimiento educativo, con quien recorrió las instalaciones y supervisó los trabajos de pintura recientemente finalizados, además de observar el desarrollo de la huerta escolar y otras actividades que fortalecen el aprendizaje y la nutrición de los alumnos.

Asimismo, se dialogó con el personal docente y directivo para planificar nuevas acciones conjuntas entre el municipio y la comunidad educativa, orientadas a mejorar los espacios escolares y promover hábitos saludables desde la infancia.

Desde la gestión municipal destacaron que la iniciativa forma parte de un programa integral de soberanía alimentaria y educación ambiental, que busca fortalecer la producción local y garantizar el acceso a alimentos frescos y nutritivos.

“Seguimos apostando a una alimentación saludable y al desarrollo integral de nuestros niños. Seguimos avanzando”, expresaron desde el municipio.