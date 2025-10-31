La Escondida acompaña a la joven Iara Alcaraz en su participación en un torneo nacional de handball

La Municipalidad de La Escondida reafirmó su compromiso con el deporte y el acompañamiento a los jóvenes talentos locales, mediante un aporte económico a la deportista Iara Alcaraz, quien viajó a la provincia de Mendoza para participar en un torneo nacional de handball representando a la comunidad.

Desde el municipio destacaron el esfuerzo y la dedicación de la joven, que se convierte en un ejemplo para las nuevas generaciones que buscan superarse y crecer a través del deporte.

“Celebramos su compromiso, su entrega y el orgullo de representar a nuestra localidad en una competencia nacional. Acompañar a nuestros deportistas es invertir en el futuro y en valores que fortalecen a toda la comunidad”, expresaron desde la gestión municipal.

La acción se enmarca en las políticas de apoyo al deporte formativo y competitivo que impulsa el municipio, con el objetivo de promover la participación, la inclusión y el desarrollo personal de los jóvenes.