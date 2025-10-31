La Escondida acompaña a la joven Iara Alcaraz en su participación en un torneo nacional de handball

571193064_122239668458131145_2560388673460944605_n

La Municipalidad de La Escondida reafirmó su compromiso con el deporte y el acompañamiento a los jóvenes talentos locales, mediante un aporte económico a la deportista Iara Alcaraz, quien viajó a la provincia de Mendoza para participar en un torneo nacional de handball representando a la comunidad.

Desde el municipio destacaron el esfuerzo y la dedicación de la joven, que se convierte en un ejemplo para las nuevas generaciones que buscan superarse y crecer a través del deporte.

“Celebramos su compromiso, su entrega y el orgullo de representar a nuestra localidad en una competencia nacional. Acompañar a nuestros deportistas es invertir en el futuro y en valores que fortalecen a toda la comunidad”, expresaron desde la gestión municipal.

La acción se enmarca en las políticas de apoyo al deporte formativo y competitivo que impulsa el municipio, con el objetivo de promover la participación, la inclusión y el desarrollo personal de los jóvenes.

Más Noticias

434369w380h266c.jpg

Comienzan los Cuartos de final del Pre Federal

9325w850h478c.jpg

Palabras previas al debut: Villa San Martín vuelve al ruedo

WhatsApp Image 2025-10-29 at 07.38.23

ABR/ Primera: Cune cumplió y está en cuartos de final

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-10-31 at 09.34.27

Conductor alcoholizado amenazó con un cuchillo a inspectores y policías en Resistencia

163536w850h479c.jpg

¿Cuándo terminan las clases?: las fechas clave del calendario escolar en Chaco

DeWatermark.ai_1761917004905

Arrancó el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: declara Gloria y dos piqueteros, sin el clan Sena

WhatsApp Image 2025-10-31 at 10.30.51

”Ha sido una reunión sumamente positiva”, dijo Silvana Schneider sobre el encuentro en Casa Rosada

571193064_122239668458131145_2560388673460944605_n

La Escondida acompaña a la joven Iara Alcaraz en su participación en un torneo nacional de handball