Presidencia Roca: SAMEEP Finalizó La Reparación De Un Tramo Del Acueducto De Las Siete Localidades

Agentes de Sameep culminaron la reparación de una cañería de 400 milímetros en la localidad de Presidencia Roca, correspondiente al Acueducto de las Siete Localidades. Tras las tareas, el servicio de agua potable comenzó a restablecerse paulatinamente con la presión y el caudal adecuado.

El acueducto abastece a Presidencia Roca, Pampa del Indio, Laguna Limpia, Las Garcitas, Ciervo Petiso, Colonias Unidas y Capitán Solari, que registraron baja presión durante los trabajos realizados por el Departamento Acueductos, encabezado por el ingeniero Germán Ojeda Silva, y el coordinador de Zona IV, Osvaldo Gallard.
El presidente de Sameep, Ing. Nicolás Diez, destacó: “El compromiso que tenemos como empresa es garantizar un servicio óptimo de agua potable en toda la provincia, y por ello se trabaja arduamente para responder a cada inconveniente”.
Por su parte, el coordinador de Zona IV, Osvaldo Gallard, valoró el esfuerzo del personal: “Resaltamos la labor y la buena predisposición de los agentes que a toda hora están trabajando en beneficio de los usuarios de toda la provincia”.
Finalmente, el jefe de Departamento Acueductos, Ing. Germán Ojeda, subrayó que “una vez culminadas las tareas en este tramo del acueducto, que tiene derivación a siete localidades, el servicio se normaliza recuperando la presión adecuada”.

