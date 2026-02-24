Laguna Blanca: entregaron indumentaria al personal municipal y anuncian el pago de sueldos

La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, informó que este lunes finalizó la entrega de nueva indumentaria al personal de la Municipalidad, independientemente de su situación de revista.

Asimismo, confirmó que el próximo viernes 27 de febrero se abonarán los sueldos correspondientes al mes en curso para todos los trabajadores municipales.

La jefa comunal destacó el compromiso del personal que —según señaló— continúa cumpliendo funciones desde las primeras horas del día e incluso hasta altas horas de la noche, garantizando la prestación de servicios a la comunidad. En ese sentido, remarcó que, si bien se respetó el derecho a vacaciones del personal, la Municipalidad no detuvo su funcionamiento en ningún momento durante el período estival.

Por otra parte, indicó que ya fue abonada la ayuda escolar y que se continúa avanzando en diversas obras de infraestructura ejecutadas con recursos propios del municipio.

Entre los trabajos en marcha, mencionó el inicio de la construcción del nuevo edificio municipal, refacciones en el Jardín de Infantes, la Comisaría local y el Cementerio, además de la ejecución de viviendas y ampliaciones domiciliarias financiadas con fondos comunales.

Finalmente, Panzardi subrayó que la concreción de estas iniciativas responde a una administración detallada de los recursos municipales, con el objetivo de destinarlos a obras, programas y servicios en beneficio de la comunidad.