Fontana llevó adelante un operativo integral “Muni en Acción” en el barrio Independencia

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La Municipalidad de Fontana realizó un nuevo operativo “Muni en Acción” en el barrio Independencia, con una jornada comunitaria desarrollada en el Paseo Costanerita junto al merendero “Inagotable Amor”.

La actividad contó con la participación de la secretaria de Desarrollo Social, Verónica Pinsker, y reunió a familias del barrio en un espacio de integración y participación.

Durante la jornada se llevaron a cabo juegos y actividades recreativas destinadas a niños y adultos, promoviendo la convivencia y el encuentro comunitario.

Además, en articulación con el área de Obras y Servicios Públicos, se instalaron carteles de concientización con el objetivo de erradicar basurales en la zona. En ese marco, vecinos también participaron de una iniciativa ambiental mediante la entrega de botellas plásticas para reciclaje.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de operativos para fortalecer el vínculo con la comunidad y promover el trabajo conjunto en el cuidado del ambiente y los espacios públicos.

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