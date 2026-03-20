Tres Isletas coordina actividades por el Día de la Memoria junto a instituciones educativas

La Municipalidad de Tres Isletas informó que la intendenta Marcela Duarte encabezó una reunión de trabajo con autoridades educativas para avanzar en la organización del acto por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Del encuentro participaron directivos de la EES N°94 “Angélica C. de Martín” y de la EES N°12 “Juan B. Alberdi”, junto a funcionarios municipales y representantes de la Comisión Provincial de la Memoria, con el objetivo de coordinar acciones y aspectos logísticos.

Durante la reunión se definieron propuestas orientadas a fomentar la reflexión, la participación y el fortalecimiento de la memoria colectiva, en articulación con la comunidad educativa.

Desde el municipio destacaron la importancia del trabajo conjunto para sostener la memoria histórica, promover los derechos humanos y contribuir a la construcción de una sociedad más justa.