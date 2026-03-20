General Pinedo conmemoró el Día de la Memoria con una clase abierta y una intervención artística

El Municipio de General Pinedo participó de una jornada conmemorativa en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, organizada por el Instituto de Educación Superior de la localidad.

La actividad consistió en una clase abierta en la que docentes de Historia y Artes Visuales abordaron conceptos clave como el rol del Estado, el genocidio, los derechos humanos y el negacionismo, promoviendo la reflexión colectiva en la comunidad educativa.

En ese contexto, también se llevó adelante una intervención artística sobre 50 pañuelos blancos, en adhesión a la propuesta nacional “Florecerán Pañuelos”, como símbolo de memoria y lucha por los derechos humanos.

Como cierre de la jornada, estudiantes y docentes del instituto presentaron un petitorio ante el Concejo Deliberante solicitando que la documentación oficial del municipio incorpore un membrete alusivo a esta fecha histórica.

Del encuentro participaron autoridades locales, entre ellas el presidente del Concejo, concejales y miembros del gabinete municipal, quienes acompañaron la iniciativa y destacaron la importancia de mantener viva la memoria colectiva.