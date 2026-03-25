Fontana intensifica trabajos de limpieza y zanjeo para prevenir anegamientos

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El municipio de Fontana avanza con tareas de limpieza y zanjeo de cunetas en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua tras las lluvias.

En esta oportunidad, las intervenciones se realizaron en el barrio Quebracho, donde cuadrillas municipales trabajaron en la desobstrucción de desagües y acondicionamiento de zanjas para evitar acumulaciones que puedan generar anegamientos.

Desde la gestión encabezada por el intendente Fernando Cuadra señalaron que estas acciones forman parte de un plan de mantenimiento urbano que busca prevenir inconvenientes durante períodos de precipitaciones intensas.

Asimismo, se solicitó la colaboración de los vecinos para sostener los resultados de los trabajos, evitando arrojar residuos en la vía pública, especialmente en cunetas y canales de desagüe, ya que esto puede obstaculizar el normal flujo del agua.

Las autoridades remarcaron que el compromiso ciudadano resulta clave para el cuidado del ambiente y el funcionamiento adecuado de la infraestructura urbana.

Internacionales

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