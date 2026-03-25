Quitilipi: vecina del barrio Arcoíris destacó obra municipal que mejora el drenaje pluvial

Una vecina del barrio Arcoíris, en Quitilipi, expresó su agradecimiento a la gestión municipal por la realización de una obra destinada a mejorar el escurrimiento del agua durante los días de lluvia.

Se trata de la construcción de una alcantarilla tipo “cuneta de material”, una intervención que, si bien es de escala menor, resulta clave para evitar la acumulación de agua en la vía pública y prevenir anegamientos en el sector.

Según relató Hilda Lencina, la obra era una necesidad desde hace tiempo debido a los frecuentes problemas que afectaban tanto a su vivienda como a otras cercanas. “Quiero agradecer al intendente, que personalmente se ocupó de que esto se haga realidad, y también a los empleados municipales que llevaron adelante la obra”, expresó.

La vecina destacó además que, tras las últimas lluvias, ya se pudieron observar mejoras en el drenaje, lo que favorece la circulación del agua y reduce las complicaciones para el tránsito y la vida cotidiana.

Por su parte, desde el municipio encabezado por el intendente Ariel Lovey señalaron que este tipo de intervenciones forman parte de un plan integral de mantenimiento urbano, orientado a dar respuesta a demandas concretas de los distintos barrios.

Las autoridades remarcaron que, aunque se trata de obras de menor escala, tienen un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos, especialmente en contextos de lluvias intensas.