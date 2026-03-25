El Gobierno anunció las fechas de pago de sueldos para la administración pública
El Gobierno del Chaco informó el cronograma de acreditación de haberes correspondientes al mes de marzo de 2026, que se realizará el martes 31 de marzo para pasivos y el miércoles 1 de abril para los activos.
El sector pasivo tendrá acreditados sus sueldos el martes 31 de marzo, los cuales estarán disponibles para su retiro a través de los cajeros automáticos a partir de las 21 horas. Al día siguiente, podrán hacerlo por ventanilla.
Por su parte, el sector activo percibirá sus haberes el miércoles 1 de abril, también con disponibilidad en cajeros automáticos desde las 21 horas.