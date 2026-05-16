El programa «Chaco Juega 2026» tuvo su lanzamiento en Fuerte Esperanza

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Fuerte Esperanza fue sede este sábado del lanzamiento del programa provincial «Chaco Juega 2026» , acompañado por una jornada de capacitación deportiva orientada a profesores, árbitros, directores técnicos, padres y jóvenes de la región de El Impenetrable.

La actividad contó con la presencia del vicepresidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Gabriel Pellegrini, quien destacó la importancia de acercar este tipo de propuestas a localidades del interior provincial y fomentar la participación deportiva de niños y adolescentes.

Durante la jornada también se desarrollaron capacitaciones vinculadas a reglamentación, arbitraje y formación deportiva. Las exposiciones estuvieron a cargo de Darío Rubén Gómez, árbitro y capacitador, y de Roly Abreliano, director técnico y periodista deportivo.

En cancha, Gómez realizó una capacitación práctica sobre arbitraje y reglamentación, mientras que Abreliano abordó contenidos relacionados con la formación de jóvenes deportistas, el funcionamiento de las ligas formativas y aspectos vinculados al fútbol argentino.

Además de las actividades formativas, el encuentro reunió a referentes educativos, deportivos y sanitarios de la localidad y permitió generar un espacio de intercambio sobre el desarrollo del deporte comunitario en la región.

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