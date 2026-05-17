Demoraron a dos menores armados en la vía pública en Resistencia

Dos adolescentes de 14 y 15 años fueron demorados por efectivos de la Comisaría Séptima Metropolitana durante un procedimiento realizado en la ciudad de Resistencia, luego de ser sorprendidos portando armas y elementos peligrosos en la vía pública.

El operativo tuvo lugar en la intersección de avenida López Piacentini y calle Duvivier, tras un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de dos jóvenes en actitud sospechosa observando locales comerciales de la zona.

Según informaron fuentes policiales, al llegar al lugar los agentes intentaron identificar a los adolescentes, quienes intentaron escapar a pie. Sin embargo, fueron alcanzados a pocos metros por el personal interviniente.

Durante el palpado preventivo, los efectivos secuestraron un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, un cartucho calibre 12 y dos cuchillos que estaban en poder de los menores.

Posteriormente, ambos fueron trasladados a Medicina Legal y se dio intervención a la Línea 102, organismo encargado de la protección y asistencia de niños, niñas y adolescentes.

La causa quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, mientras continúa la investigación sobre las circunstancias del hecho.