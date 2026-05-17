La UNNE y el Gobierno de Corrientes renovaron el acuerdo de trabajo para el desarrollo del Iberá

El rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Omar Larroza y el gobernador de la Provincia de Corrientes, Juan Pablo Valdés suscribieron el Acuerdo de Trabajo Proyecto Iberá 2026. La firma tuvo lugar en Concepción, con presencia de senadores nacionales, durante un acto en el que también se presentaron los avances del Plan Iberá y de la construcción del Hotel Escuela, y los códigos urbano ambientales que se entregaron a intendentes.

La Universidad Nacional del Nordeste continuará aportando al desarrollo de la provincia de Corrientes, y más específicamente de la zona de los Esteros del Iberá, a partir del trabajo conjunto que allí viene realizando con el gobierno provincial, y que continuará en el marco del acuerdo firmado este sábado 16 de mayo para avanzar con el Proyecto Iberá 2026.

El rector de la UNNE, Omar Larroza y el gobernador de la provincia de Corrientes, Juan Pablo Valdés rubricaron el convenio en Concepción del Yaguareté Corá, en el marco del acto en el que también se presentaron los avances del Plan Iberá y de la construcción del Hotel Escuela en la que trabaja un equipo técnico de la Universidad, así como de los Códigos Urbanos Ambientales para seis localidades de la zona.

El instrumento se enmarca en el Convenio Marco vigente entre ambas partes y tendrá una vigencia de dos años. Da continuidad al trabajo conjunto que se realiza desde el año 2024, cuando se firmó el primer Acuerdo de Trabajo entre el Gobierno provincial y la UNNE, que derivó en la ejecución de más de diez proyectos durante ese año y el 2025.

El acuerdo se sustenta en la visión del Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social 2030, que establece la planificación a largo plazo y la modernización del Estado como ejes del desarrollo sostenible.

La coordinación de los proyectos estará a cargo del Comité Iberá, que el documento define como el ámbito de gobernanza territorial donde confluyen las políticas públicas y el conocimiento académico.

“Para nosotros como universidad es un inmenso orgullo participar y aportar, desde el lugar en que lo estamos haciendo”, dijo el Rector de la UNNE en relación al acuerdo de trabajo con el gobierno correntino para la zona del Iberá.

Recordó que “la expansión territorial en alianza con los gobiernos locales y cumplir con los ODS del nuevo milenio, es el norte”, fijado desde el inicio de su gestión y que guió también el Plan Estratégico de la UNNE.

Y valoró que ello permitió a la Universidad ser hoy un actor clave en el desarrollo productivo regional.

Repasó que, puntualmente con el gobierno correntino, se trabajó primero sobre energías renovables, y mencionó allí la reciente inauguración de la Central Fotovoltaica del Campus Deodoro Roca que, a partir de paneles solares instalados, permitirá el autoabastecimiento con energía solar y la posibilidad de aportar excedentes a la red general de energía eléctrica de la ciudad.

Mencionó luego el Parque Tecnológico, que funciona desde fines del año pasado en el Campus Roca de la UNNE, y está destinado a alojar y alentar la formación y el crecimiento de empresas basadas en el conocimiento científico-tecnológico.

“Y ahora el gobernador nos convoca para seguir profundizando el trabajo en pos del desarrollo productivo y modernización del Estado”, señaló luego en relación al espíritu del acuerdo firmado.

“Ese es el rol que hoy tiene la Universidad Nacional del Nordeste”, dijo. “De potenciar las políticas públicas que vienen a atender necesidades identificadas, y por lo cuál estamos orgullosos de poder contribuir”, agregó.

Consciente del contexto y la realidad de las universidades argentinas, Larroza agregó: “En este momento que estamos atravesando una crisis importante, queremos demostrarles y no solo al gobierno, que la universidad es parte de la solución de los problemas”.

“Ese es el rol que hoy tiene la Universidad Nacional del Nordeste. De potenciar las políticas públicas que vienen a atender necesidades identificadas, y por lo cuál estamos orgullosos de poder contribuir”.

El valor de la Universidad

El gobernador Valdés agradeció -al inicio de su discurso- el aporte de la UNNE, y lo destacó especialmente “en este momento en que tanto se discute a la universidad pública y su financiamiento”.

“Decirles lo importante que es seguir apoyando nuestra universidad. Aquí vemos como la UNNE trabaja”, señaló en ese sentido.

Tras el acto y en declaraciones a UNNE Medios, destacó además el “potencial que tiene la UNNE” y remarcó que “la Universidad es ese elemento de transición entre los que sueñan un futuro prometedor y los que anhelan crecer y desarrollarse. Claramente es un elemento de libertad”.

Objetivos del acuerdo 2026

El acuerdo establece cuatro objetivos. El primero es consolidar la región del Iberá como motor de desarrollo económico, turístico y ambiental, en línea con los ejes del Pacto Corrientes 2030.

El segundo es implementar procesos de transformación digital en municipios de la región para reducir brechas tecnológicas.

El tercero es fortalecer las cadenas de valor locales mediante la formación profesional y la transferencia de conocimiento. Finalmente el cuarto, es garantizar un ordenamiento territorial sostenible en los portales de acceso al Iberá mediante la actualización de normativas urbanas.

Proyectos

Los compromisos asumidos por la UNNE y el Gobierno provincial se organizan en cuatro ejes.

El primer eje, de Modernización y Transformación Digital, contempla la ejecución del Programa de Municipios y Territorios Inteligentes, bajo la responsabilidad del Equipo de Municipios Inteligentes de la UNNE y la licenciada Graciela Fernández, de Territorios Inteligentes.

El segundo eje, de Desarrollo Económico y Cadenas de Valor, incluye dos proyectos. Uno de ellos corresponde a la ejecución de un programa de formación técnica y de oficios diseñado para las cadenas de valor productivas y de servicios del ecosistema Iberá, con el arquitecto Emilio Moralez Hanuch como referente.

El otro es una actualización de la matriz de impacto económico, con sistematización de bases de datos turísticas y análisis de la cadena de valor del Iberá, a cargo de los licenciados Sebastián Slobayen, Mercedes Alegre y María José González Gervasoni.

El tercer eje, de Ordenamiento Territorial y Ambiental, prevé una revisión técnica y normativa de los códigos de planeamiento urbano en los municipios de Carlos Pellegrini e Ituzaingó. Los profesionales responsables serán los arquitectos María José Roibón y Mario Berent.

El cuarto eje, de Formación Académica y Extensión, da continuidad al espacio de formación interdisciplinaria sobre el patrimonio natural y cultural del Iberá.

Presencia nacional

Senadores y senadoras integrantes de la Comisión de Turismo del Senado de la Nación también fueron parte de la jornada de trabajo que incluyó un recorrido por el pueblo, por esa parte de los esteros y por las obras que allí se realizan.

El intendente de Concepción del Yaguareté, Corá Gastón Ramírez dió la bienvenida y manifestó el orgullo y alegría de la visita. Luego, el coordinador del Comité Iberá, senador provincial Sergio Flinta, tuvo a su cargo la presentación del Plan Iberá 2026 “Gestión de un destino ecoturístico”.

Intendentes de Mantilla, Caá Catí, Loreto, Chavarria, San Miguel y otros municipios, de los 20 alcanzados por los Esteros y comprendidos en el Plan Iberá, también dijeron presente.

El Rector de la UNNE estuvo acompañado por el vicerrector, José Basterra, la secretaria gral. Académica, Patricia Demuth; la secretaria gral. Administrativa, Analía Falcón; secretaria gral. de Legal y Técnica, Margarita Correa de Payes; secretaria gral. de Ciencia y Técnica, Laura Leiva, el secretario gral. de Relaciones Interinstitucionales, Sebastián Slobayen; secretario gral. de Planeamiento, Pablo Arnaiz; secretario gral. de Extensión, Patricio González y secretario gral. de Asuntos Sociales, Marcelo Cáceres; entre otros miembros del gabinete, y el decano de la Facultad de Artes y Ciencias de la Cultura (FADyCC), Gabriel Romero.

Aporte UNNE

Tras la firma del acuerdo, también se presentaron dos de los trabajos que profesionales, técnicos y docentes e investigadores de la Universidad vienen realizando en el marco del trabajo conjunto con la administración provincial en la zona.

La arquitecta María José Roibón, de la Coordinadora de Desarrollo Sustentable y Transición Ecológica (CODESTE), presentó los Códigos Urbano Ambientales para localidades de la Provincia de Corrientes.

Puntualmente para las ciudades de Chavarría, San Miguel, Loreto, Concepción, Caá Catí y Mantilla; seis localidades vecinas que comparten características naturales, culturales, patrimoniales y arquitectónicas. “El propósito era elaborar estos códigos como una herramienta de gestión que permita a los municipios resguardar precisamente todo ese valor patrimonio”, dijo sobre el trabajo realizado por especialistas de CODESTE, el Centro de Gestión Ambiental (CEGAE) y la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales (SGRI) de la UNNE.

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A su turno, el arquitecto Mario Berent -también a cargo de CODESTE- y el Subsecretario de Infraestructura y Construcciones Universitarias, ingeniero Fabio Zeniquel compartieron los avances en la construcción del “Hotel Escuela de Turismo y Gastronomía Iberá», que pretende integrar teoría y práctica en un entorno hotelero real, con turistas como parte del aprendizaje, replicando sus necesidades en un contexto académico.

La unidad comercial – educativa combinará alojamiento, formación académica, cultura y gastronomía en un entorno sustentable, en armonía con la naturaleza. Permitirá las prácticas curriculares y extracurriculares de estudiantes de Turismo y carreras afines de la UNNE, con el fin de formar profesionales de calidad con habilidades necesarias para trabajar en la industria hotelera y gastronómica, ofreciendo un servicio directo a los potenciales turistas como primer objetivo.

Berent recordó los debates que derivaron en la decisión de elegir un diseño arquitectónico que equilibre la historia, la naturaleza y su momento histórico, el tiempo en que fue construido. Siempre con el norte de un diseño de “impacto cero, para reducir el impacto ambiental del edificio en un lugar tan simbólico como es el Iberá”.

Contó también sobre una variable importante trabajada como es el clima, que permitió un diseño donde se logre el confort sacando el mayor provecho posible a la naturaleza y reduciendo así la necesidad de uso de artefactos de climatización. “Lo que también será diseñado con el menor impacto posible y el uso de energías renovables”, aseguró.

Zeniquel compartió luego sobre los avances de la obra que avanza en Concepción. Con imágenes del proyecto integral, explicó que se avanzó con la etapa 1 relacionada específicamente al hotel y un porcentaje del sector de dormis, con características de hostel, para los y las estudiantes que asistan.

En la planimetría general se pudo ver también las secciones de gastronomía sobre la que se avanzará en una próxima etapa, y el restaurante, museo y biblioteca que desarrolla el Gobierno de Corrientes.

Tras el acto, continuó la jornada de trabajo que incluyó una recorrida por la obra en construcción del Hotel Escuela Iberá.