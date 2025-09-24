Margarita Belén: el equipo de vóley femenino Maxi +30 logró el ascenso a la categoría “A” en la Copa Nordeste

552331431_1207146834765934_477746080347789090_n

El equipo de vóley femenino Maxi +30 del Club Social Deportivo Municipal de Margarita Belén consiguió el tercer puesto en la Copa Nordeste, resultado que le permitió ascender a la categoría “A”.

Reconocimiento municipal

Las jugadoras fueron recibidas por autoridades del Municipio de Margarita Belén, que felicitaron a todo el plantel, a los profesores y al coordinador de Deportes por el nuevo logro. Destacaron que el ascenso es el fruto del esfuerzo, la disciplina y la organización de todo el equipo.

Compromiso con el deporte local

Desde la gestión municipal remarcaron que continuarán invirtiendo en el desarrollo deportivo y en la inclusión, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades y seguir impulsando el crecimiento de Margarita Belén.

Más Noticias

429029w790h539c.jpg

For Ever: se viene el juego decisivo ante Talleres

429032w790h498c.jpg

Sarmiento festeja su cumpleaños 115 con nuevos desafíos

429010w697h394c.jpg

Racing volvió a ganarle a Vélez y es semifinalista de la Copa Libertadores

Te pueden interesar

cinco-cosas-que-no-debes-tener-tu-casa

Atraen la miseria: 5 objetos que no debés tener en tu casa

552331431_1207146834765934_477746080347789090_n

Margarita Belén: el equipo de vóley femenino Maxi +30 logró el ascenso a la categoría “A” en la Copa Nordeste

WhatsApp Image 2025-09-24 at 11.18.59

Fontana inauguró su Primer Encuentro de Escultores en el marco del 109° aniversario

WhatsApp Image 2025-09-24 at 12.59.37

Margarita Belén: El Gobierno Provincial Realizó Un Nuevo Operativo De Abordaje Territorial

WhatsApp Image 2025-09-24 at 13.25.14 (1)

Cerrojo policial en El Sauzalito,termina con secuestro de cocaína y vehículo