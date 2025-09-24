Margarita Belén: el equipo de vóley femenino Maxi +30 logró el ascenso a la categoría “A” en la Copa Nordeste

El equipo de vóley femenino Maxi +30 del Club Social Deportivo Municipal de Margarita Belén consiguió el tercer puesto en la Copa Nordeste, resultado que le permitió ascender a la categoría “A”.

Reconocimiento municipal

Las jugadoras fueron recibidas por autoridades del Municipio de Margarita Belén, que felicitaron a todo el plantel, a los profesores y al coordinador de Deportes por el nuevo logro. Destacaron que el ascenso es el fruto del esfuerzo, la disciplina y la organización de todo el equipo.

Compromiso con el deporte local

Desde la gestión municipal remarcaron que continuarán invirtiendo en el desarrollo deportivo y en la inclusión, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades y seguir impulsando el crecimiento de Margarita Belén.