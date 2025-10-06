Charata vivió una jornada de sol, deporte y solidaridad con la 12ª edición de “Charata Marcha”

En el marco del 111° aniversario de la ciudad, la comunidad charatense disfrutó de una tarde llena de alegría y espíritu solidario durante la 12ª edición de “Charata Marcha”, una propuesta que ya se convirtió en un clásico de la Perla del Oeste.

Con un sol radiante y gran participación de vecinos, familias, instituciones y ciclistas de todas las edades, el evento recorrió las principales calles de la ciudad y culminó con una colorida celebración en el Paseo del Sol.

La actividad contó con la presencia de la vicegobernadora Silvana Schneider, el intendente Rubén Rach, el presidente del Concejo Municipal Alejandro Barcala, además de funcionarios y concejales que acompañaron esta jornada que combina deporte, integración y compromiso social.

El intendente Rach destacó el carácter solidario de la iniciativa y el entusiasmo de los participantes:

“Charata Marcha es un ejemplo de lo que somos como comunidad: solidarios, alegres y unidos. Agradecemos a todos los que año a año hacen posible esta hermosa propuesta.”

Desde el municipio, se felicitó especialmente a los integrantes de la Red Solidaria del Agro, organizadores del encuentro desde su sede en el barrio Cambalache, por su trabajo constante en proyectos que benefician a los sectores más necesitados.

La 12ª edición de “Charata Marcha” volvió a demostrar que la solidaridad y el deporte pueden ser motores de unión y esperanza para toda la comunidad.