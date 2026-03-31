Fontana fue sede de prácticas especializadas en rescate de fauna silvestre

La Plaza Central José Palma fue escenario de una jornada de entrenamiento técnico en manejo de fauna silvestre, organizada por la Fundación Naturaleza Reptil.

La actividad, que se desarrolló el domingo, formó parte de prácticas internas del equipo especializado de la institución, considerada el primer centro regional dedicado al rescate y rehabilitación de reptiles.

Durante la jornada, se llevaron adelante ejercicios de manipulación y manejo seguro de especies autóctonas, con el objetivo de perfeccionar los protocolos de intervención y cuidado. Si bien no se trató de una convocatoria abierta al público, vecinos que transitaban por la zona pudieron observar de cerca algunos ejemplares vivos y el trabajo profesional del equipo técnico.

Desde el municipio de Fontana destacaron la importancia de que este tipo de instituciones elijan espacios locales para el desarrollo de sus actividades, ya que contribuyen a la concientización sobre el cuidado de la biodiversidad.

Asimismo, se informó que los animales utilizados en las prácticas serán posteriormente reubicados en reservas naturales, en el marco de las acciones de preservación de especies.