Margarita Belén: el municipio realizó tareas de mantenimiento en instituciones educativas

El Municipio de Margarita Belén llevó adelante trabajos de limpieza y mantenimiento en establecimientos educativos de la localidad, en respuesta a solicitudes de sus autoridades.

Las tareas se realizaron en la Escuela de Educación Especial Graciela Garavento y en la Escuela N° 48 Alberto Williams, donde personal municipal efectuó corte de pasto y acondicionamiento de los predios.

Desde la comuna destacaron que estas acciones buscan garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades escolares, contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad e higiene para estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa.

Asimismo, remarcaron la continuidad del acompañamiento a las instituciones locales como parte de una política de fortalecimiento del sistema educativo en la localidad.