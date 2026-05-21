Chorotis avanza en trabajos para mejorar el sistema de desagües de la localidad
El intendente de Chorotis, Ariel Hofstetter, realizó una recorrida por distintos campos de la localidad y posteriormente encabezó una reunión junto a representantes de organismos técnicos y del Consorcio Caminero local para coordinar trabajos vinculados al sistema de drenaje y escurrimiento de agua.
Del encuentro participaron el ingeniero Franco Taboada, Iván Vucko, presidente del Consorcio Caminero de Chorotis, y Néstor Froschaur, capataz del organismo.
Durante la reunión se abordaron acciones relacionadas con la limpieza de canales y la colocación de tubos, obras consideradas fundamentales para mejorar el desagüe y prevenir inconvenientes hídricos en distintos sectores de la localidad.
Desde el municipio destacaron que las tareas se llevan adelante de manera conjunta con el Consorcio Caminero y con acompañamiento del Gobierno provincial.
Además, remarcaron el respaldo del gobernador Leandro Zdero en el desarrollo de este tipo de intervenciones destinadas a fortalecer la infraestructura rural e hídrica de la región.
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