Castelli: Sander recibió a veteranos y anunciaron un espacio de memoria por Malvinas

En el marco de las actividades por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el intendente de Juan José Castelli, Pío Sander, mantuvo un encuentro con integrantes de la Asociación de Veteranos de Malvinas “Celso Páez”.

Durante la reunión, se abordó la importancia de revalorizar la causa Malvinas y fortalecer su difusión en la comunidad, especialmente entre las nuevas generaciones. En ese sentido, se remarcó la necesidad de mantener viva la memoria histórica y reconocer el compromiso y sacrificio de quienes participaron en la defensa de la soberanía nacional.

Los veteranos también expusieron distintas problemáticas que atraviesa la institución, vinculadas principalmente a las dificultades para desarrollar actividades conmemorativas y educativas.

Como resultado del encuentro, se anunció que este 2 de abril se inaugurará un espacio en la plaza central de la ciudad destinado a recordar la gesta de Malvinas. El lugar funcionará como un punto permanente de memoria y homenaje a los caídos y excombatientes.

Por su parte, el jefe comunal manifestó su acompañamiento a los veteranos y se comprometió a canalizar sus demandas, con el objetivo de fortalecer las políticas de reconocimiento y apoyo institucional.