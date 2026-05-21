Laguna Blanca avanza con la refacción integral y puesta en valor del cementerio local

La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, destacó el avance de las obras de construcción y refacción integral que se ejecutan en el cementerio local, un proyecto que busca mejorar y poner en valor uno de los espacios más significativos para la comunidad.

Desde el municipio señalaron que la intervención se realiza con fondos propios y contempla una importante inversión destinada a modernizar y dignificar el predio.

Entre los trabajos que se desarrollan se encuentran la construcción de veredas, instalación de luminarias, cableado subterráneo, ejecución de desagües pluviales y alcantarillas, colocación de cerco perimetral, enripiado y tareas de parquización.

Además, se avanza con la renovación del acceso principal mediante la colocación de nuevos portones y molinetes, con el objetivo de brindar mayor orden y seguridad al lugar.

La jefa comunal remarcó también que la obra se ejecuta utilizando ladrillos y mano de obra local, generando empleo para trabajadores, constructores y artesanos de la localidad.

Desde la Municipalidad señalaron que el proyecto apunta a ofrecer un espacio más seguro, ordenado y acorde a las necesidades de los vecinos, preservando al mismo tiempo el valor histórico y afectivo que representa el cementerio para la comunidad.