Fontana realizó mejoras en el entorno del Colegio Bilingüe N° 72

703199481_18353738488243095_8078834368524757631_n
La Municipalidad de Fontana llevó adelante trabajos de infraestructura en el entorno del Colegio Bilingüe N° 72, en respuesta a un pedido realizado por la comisión escolar de la institución.

Las tareas estuvieron a cargo de la Dirección de Drenaje del municipio e incluyeron la colocación de 16 tubos de desagüe aportados por la escuela, con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua pluvial y mejorar las condiciones del sector.

Según informaron desde el municipio, la obra permitirá avanzar en el revestimiento de las veredas y mejorar el entorno del edificio escolar, favoreciendo tanto la circulación como la seguridad de estudiantes y docentes.

Desde la comuna destacaron la importancia de acompañar las necesidades de las instituciones educativas mediante trabajos que contribuyan a fortalecer la infraestructura y brindar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades escolares.

Internacionales

704307180_1523080422513431_3059707039697383437_n

Laguna Blanca avanza con la refacción integral y puesta en valor del cementerio local

ChatGPT Image 21 may 2026, 13_33_40

Chorotis avanza en trabajos para mejorar el sistema de desagües de la localidad

703085427_1271836161789635_10296894141086921_n

Colonia Elisa impulsa espacios de formación artística para niños y jóvenes