Fontana realizó mejoras en el entorno del Colegio Bilingüe N° 72

Las tareas estuvieron a cargo de la Dirección de Drenaje del municipio e incluyeron la colocación de 16 tubos de desagüe aportados por la escuela, con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua pluvial y mejorar las condiciones del sector.

Según informaron desde el municipio, la obra permitirá avanzar en el revestimiento de las veredas y mejorar el entorno del edificio escolar, favoreciendo tanto la circulación como la seguridad de estudiantes y docentes.

Desde la comuna destacaron la importancia de acompañar las necesidades de las instituciones educativas mediante trabajos que contribuyan a fortalecer la infraestructura y brindar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades escolares.