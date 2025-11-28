Fontana entregó kits alimentarios a merenderos con apoyo del Gobierno provincial

La Municipalidad de Fontana, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y por disposición del intendente Fernando Cuadra, llevó adelante la entrega de kits alimenticios destinados a los merenderos de la localidad. La actividad se desarrolló en el salón de las 80 Viviendas y contó con la presencia de la secretaria de Desarrollo Social, Verónica Pinsker.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa tiene como objetivo fortalecer el trabajo comunitario que realizan los merenderos en distintos barrios, brindando asistencia directa a familias y niños que dependen de estos espacios.

El municipio expresó un agradecimiento especial al gobernador Leandro Zdero, cuyo acompañamiento —sostuvieron— fue clave durante todo el año para la implementación de políticas sociales y la llegada de recursos a los sectores más vulnerables.

Asimismo, se reconoció el compromiso de los referentes barriales, quienes sostienen diariamente la tarea de asistencia y contención en los merenderos locales.

“Su dedicación ha sido fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, señalaron desde la Secretaría de Desarrollo Social.