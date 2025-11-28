Trabas municipales y silencio oficial: San Bernardo en riesgo por una obra frenada por el intendente Sotelo

La paralización de una obra esencial para reforzar el sistema eléctrico de San Bernardo mantiene en alerta a Secheep y genera creciente malestar entre los vecinos. El proyecto, que ya había alcanzado un 20% de avance, permanece detenido por decisión del intendente Miguel Sotelo, quien —pese a los descargos y presentaciones técnicas realizadas por la empresa provincial— no brindó respuestas ni autorizaciones para su continuidad.

La obra, identificada como Proyecto Nº 772/24, incluye la construcción de 315 metros de Línea Aérea de Media Tensión, la adecuación de la línea rural en 13,2 kV y el reemplazo de postes de madera por columnas de cemento. Se trata de intervenciones que permitirían ampliar la capacidad de distribución y garantizar un suministro estable durante los meses de mayor consumo.

El punto crítico del conflicto se encuentra en calle Belgrano, entre Chacabuco y Ruta Provincial Nº 6, donde el municipio impuso restricciones administrativas que, según fuentes de Secheep, “no tienen justificación técnica” y frenan la continuidad de los trabajos.

Desde la empresa advirtieron que la obra es indispensable para evitar colapsos en el sistema eléctrico durante el verano. Sin las mejoras previstas, el abastecimiento podría verse seriamente comprometido, obligando a aplicar cortes sectorizados para evitar la sobrecarga de la red.

A pesar de esta advertencia, el municipio mantiene su postura. No hay respuestas oficiales, no hay aclaraciones públicas y no hay señales de que la situación vaya a destrabarse, lo que para Secheep configura un bloqueo burocrático que impactará directamente en la calidad del servicio eléctrico de toda la ciudad.

Mientras tanto, los equipos técnicos de la empresa aseguran estar listos para retomar los trabajos “de inmediato”, apenas se les permita ingresar nuevamente al área intervenida. El silencio municipal contrasta con la urgencia de la obra y con la cercanía de la temporada estival, cuando la demanda eléctrica alcanza sus máximos históricos.

En San Bernardo crece la inquietud: si la obra no se destraba en los próximos días, la ciudad podría enfrentar un verano con riesgo de cortes más prolongados y frecuentes. Y, por ahora, todas las miradas apuntan al despacho del intendente Sotelo, donde la decisión sigue sin cambiar y las explicaciones siguen sin llegar.

