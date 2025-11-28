Exitosa capacitación gratuita de Pan Dulce Artesanal en Castelli

590871664_1176859794552159_3836554720139246004_n

El intendente Alfredo Caballero encabezó una nueva jornada de formación comunitaria con la realización de la Capacitación Gratuita en Pan Dulce Artesanal, una propuesta que combinó aprendizaje, tradición y trabajo colaborativo entre vecinos.

La actividad estuvo a cargo del profesor Sergio Ruiz, quien compartió técnicas y conocimientos para la elaboración de pan dulce, uno de los productos más tradicionales de la temporada. La convocatoria reunió a numerosos participantes interesados en perfeccionar sus habilidades y apostar a la producción local.

Caballero agradeció especialmente a la panadería de César López y a la panadería de Dani Guerra, que pusieron a disposición sus hornos para completar el proceso de horneado y hacer posible la práctica real del taller.

“Desde la gestión seguimos impulsando espacios que fortalezcan la economía familiar, la producción local y el valor de lo hecho con nuestras manos”, destacó el jefe comunal.

La jornada cerró con un clima de camaradería, demostrando el compromiso de la comunidad y del municipio con la capacitación y el trabajo conjunto.

