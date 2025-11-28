Exitosa capacitación gratuita de Pan Dulce Artesanal en Castelli

El intendente Alfredo Caballero encabezó una nueva jornada de formación comunitaria con la realización de la Capacitación Gratuita en Pan Dulce Artesanal, una propuesta que combinó aprendizaje, tradición y trabajo colaborativo entre vecinos.

La actividad estuvo a cargo del profesor Sergio Ruiz, quien compartió técnicas y conocimientos para la elaboración de pan dulce, uno de los productos más tradicionales de la temporada. La convocatoria reunió a numerosos participantes interesados en perfeccionar sus habilidades y apostar a la producción local.

Caballero agradeció especialmente a la panadería de César López y a la panadería de Dani Guerra, que pusieron a disposición sus hornos para completar el proceso de horneado y hacer posible la práctica real del taller.

“Desde la gestión seguimos impulsando espacios que fortalezcan la economía familiar, la producción local y el valor de lo hecho con nuestras manos”, destacó el jefe comunal.

La jornada cerró con un clima de camaradería, demostrando el compromiso de la comunidad y del municipio con la capacitación y el trabajo conjunto.