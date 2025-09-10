Resistencia Presentó Su Estudiantina 2025

La Municipalidad de Resistencia realizó este miércoles el lanzamiento de la Estudiantina 2025. La misma se desarrollará íntegramente en la Laguna Argüello y apuesta a seguir fomentando la confraternidad, el compañerismo, la responsabilidad y el trabajo en equipo.

Esta actividad es una apuesta más que hace el municipio, en cabeza de Roy Nikisch; quien ha decidido acompañar este proyecto que busca que los jóvenes participen y compitan.

Estas actividades hablan sobre la responsabilidad y el trabajo en equipo.

Se trata de un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación que permite que todos los jóvenes de las escuelas de la ciudad de Resistencia participen en diferentes juegos y desafíos para llegar a la apertura del cofre y hacerse con el viaje a Villa Carlos Paz.

Comienza el 17 de septiembre y finaliza el 21; todos los concursos se realizarán en la Laguna Argüello, un espacio recuperado por el municipio para el disfrute de todos los jóvenes.

El 17 de septiembre será el primer concurso, denominado Mi Ciudad, Mis Sabores. Se trata de una prueba nueva que habla sobre la gastronomía, sobre el uso de la materia prima que hay en Resistencia, nuestros productos y los sabores. En la misma, los participantes tendrán que preparar un trago con productos típicos de nuestra zona que serán provistos por el municipio.

El 20 será el tiempo del concurso de remeras de promoción y banderas; además de una competencia de coreografías donde cada curso podrá presentar grupos que contengan entre 10 y 50 participantes para realizar una coreografía con sus remeras de promoción.

Para el 21, también en el Parque Laguna Arüello, queda el tradicional pic nic coronado por el cofre que contiene el viaje.

Habitualmente estas actividades se realizan en el Parque 2 de Febrero; pero vale recordar que el mismo se encuentra en refacciones.

Este año también se elegirá a la Embajadora de los estudiantes; concurso del que podrán participar todas las chicas que están en los colegios, de 15 a 19 años de edad. En este caso la comuna también les proveerá de los materiales de estudio para las pruebas culturales y turísticas; asegurando que quien sea elegida como representante conozca la historia y particularidades de nuestra ciudad.