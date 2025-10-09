Fontana: el municipio y el Hospital Luis Fleitas realizaron un abordaje territorial en las 444 Viviendas

Profesionales de la salud, áreas sociales y fuerzas de seguridad trabajaron de manera conjunta para acercar servicios y gestiones a los vecinos del barrio.

En el marco de las políticas de cercanía impulsadas por la gestión municipal, este jueves se llevó adelante un operativo de abordaje territorial en el playón del barrio 444 Viviendas de la ciudad de Fontana, con la participación de distintos organismos locales y provinciales.

La jornada contó con la presencia de profesionales del Hospital “Luis Fleitas” y equipos de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, encabezada por Verónica Pinsker, quienes coordinaron acciones destinadas a brindar asistencia médica, asesoramiento y acompañamiento social a los vecinos del sector y zonas aledañas.

También participaron agentes de Zoonosis Municipal, encargados de tareas de prevención sanitaria y control animal, junto con la División de Prevención y Coordinación Interinstitucional del Departamento de Lucha contra la Trata de Personas, bajo la supervisión del subcomisario Aldo Castillo.

El objetivo del operativo fue acercar los servicios públicos al territorio, facilitar gestiones y promover el contacto directo entre los equipos de trabajo y la comunidad. Durante la jornada se realizaron controles de salud, vacunaciones, asesoramiento social y charlas preventivas, en un espacio de articulación entre salud, seguridad y desarrollo humano.

“Tenemos un gran compromiso por mejorar la vida cotidiana de nuestros vecinos y atender las necesidades más urgentes de cada familia”, expresaron desde la Secretaría de Desarrollo Social, destacando la importancia del trabajo conjunto entre las distintas áreas.

Desde el municipio remarcaron que este tipo de intervenciones forman parte de una política sostenida de gestión, que busca fortalecer la presencia del Estado local en los barrios y garantizar el acceso a los servicios esenciales.

El intendente Fernando Cuadra valoró la iniciativa y subrayó que la articulación interinstitucional “es fundamental para construir una ciudad más saludable, inclusiva y solidaria”.