Capitán Solari avanza con el recambio de luminarias junto a SECHEEP y el Gobierno Provincial

558981566_1117871947134033_1944476581141298007_n

El municipio trabaja en la mejora del alumbrado público para brindar mayor seguridad y confort a los vecinos.

La Municipalidad de Capitán Solari, en coordinación con la empresa SECHEEP y con el apoyo del Gobierno de la Provincia del Chaco, lleva adelante un plan integral de reposición y reemplazo de luminarias en distintos puntos de la localidad.

El objetivo de esta iniciativa es garantizar espacios públicos más seguros, accesibles y mejor iluminados, beneficiando a los barrios que aún tenían pendientes tareas de mantenimiento y renovación del sistema de alumbrado.

Desde el municipio destacaron que estos trabajos forman parte de un plan de fortalecimiento de los servicios esenciales, que busca acompañar el crecimiento urbano y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

“Este esfuerzo conjunto refleja nuestro compromiso por avanzar con responsabilidad y dedicación en beneficio de toda la comunidad”, señalaron desde la comuna.

Las tareas continuarán en los próximos días hasta completar la totalidad del recambio previsto, priorizando los sectores de mayor tránsito y circulación peatonal, así como los espacios recreativos y deportivos.

Con estas acciones, Capitán Solari consolida su compromiso con la seguridad y el bienestar ciudadano, apostando a un desarrollo urbano más ordenado y sustentable.

