Allanamiento en Resistencia: secuestran marihuana y equipamiento para cultivo en un operativo de la Policía del Chaco

La División Zona Metropolitana de la Policía realizó dos allanamientos en la capital chaqueña en el marco de una causa por robo, pero durante la intervención hallaron drogas, balanzas de precisión y plantines de marihuana. Dos personas fueron detenidas.

Este jueves por la mañana, personal de la Comisaría Octava Metropolitana llevó adelante un amplio operativo de allanamientos en la ciudad de Resistencia, en cumplimiento de las órdenes judiciales N° 351 y 352 emitidas por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo del Dr. Roy, y con la intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 13, en el marco de una causa caratulada como “R.A.A.S./Robo”, que investiga el robo al club de básquet del Club San Martín.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Primero Chaco (@primerochaco)

El dispositivo, realizado entre las 07:00 y las 11:30 horas, se desarrolló bajo supervisión del Comisario Inspector Jesús Juan José Ojeda (Supervisor de Zona I Metropolitana) y la jefatura del Comisario Principal Daniel Sebastián Román, titular de la Comisaría 8ª.

Los allanamientos se efectuaron en dos domicilios de la capital chaqueña. El primero, ubicado en Pueyrredón 1450, arrojó resultado negativo en cuanto a elementos relacionados a la causa original. El segundo, en Francisco Solano 1400, también resultó sin secuestros vinculados al hecho investigado, pero durante la requisa los agentes detectaron sustancias estupefacientes y elementos de cultivo, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Antidrogas N° 1, a cargo de la Dra. Ailén Benítez (subrogante).

En ese domicilio residían Enzo Fabricio Roldán (30) y Alexis Damián Roldán (32), quienes fueron aprehendidos por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Durante la inspección se procedió al secuestro de una importante cantidad de marihuana y material de cultivo, entre ellos:

3 balanzas de precisión.

78 bolsitas tipo ziplock con marihuana (158 gramos).

3 bolsas con cogollos (1.171 gramos).

26 plantines de marihuana medianos.

4 luces ultravioleta y 4 reflectores de luz fría.

2 potes con semillas, 1 pipa de vidrio y diversos utensilios de corte.

3 teléfonos celulares.

El procedimiento contó con la presencia del Director General de Seguridad Metropolitana, Crio. Gral. Nelson Alvarenga, y del Director de Zona Metropolitana, Crio. Mayor Marino Andrés Moreira, quienes supervisaron el operativo junto al equipo de la Comisaría 8ª.

Los detenidos fueron notificados formalmente por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737, mientras que todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.