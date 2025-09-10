Comenzó la notificación de autoridades de mesa para las próximas elecciones

La Cámara Nacional Electoral informó que quienes fueron designados como Autoridades de Mesa para las próximas elecciones comenzarán a recibir las notificaciones a través del Correo Argentino.

Los ciudadanos que reciban el telegrama deberán contactarse al número de WhatsApp indicado en la notificación para confirmar su participación. A través de este canal, se brindará información clave, incluyendo:

  • Confirmación de la designación como Autoridad de Mesa.

  • Fechas y horarios de capacitación.

  • Acceso a la capacitación virtual, incluyendo usuario y enlace.

  • Asesoramiento y respuestas a consultas relacionadas con el proceso electoral.

Las autoridades destacaron que la participación de los designados es fundamental para garantizar un proceso electoral transparente y organizado, asegurando que cada mesa funcione correctamente durante la jornada de votación.

Se recuerda a los ciudadanos la importancia de cumplir con esta responsabilidad cívica, ya que contribuye directamente al desarrollo democrático del país.

