Comenzó la notificación de autoridades de mesa para las próximas elecciones
La Cámara Nacional Electoral informó que quienes fueron designados como Autoridades de Mesa para las próximas elecciones comenzarán a recibir las notificaciones a través del Correo Argentino.
Los ciudadanos que reciban el telegrama deberán contactarse al número de WhatsApp indicado en la notificación para confirmar su participación. A través de este canal, se brindará información clave, incluyendo:
Confirmación de la designación como Autoridad de Mesa.
Fechas y horarios de capacitación.
Acceso a la capacitación virtual, incluyendo usuario y enlace.
Asesoramiento y respuestas a consultas relacionadas con el proceso electoral.
Las autoridades destacaron que la participación de los designados es fundamental para garantizar un proceso electoral transparente y organizado, asegurando que cada mesa funcione correctamente durante la jornada de votación.
Se recuerda a los ciudadanos la importancia de cumplir con esta responsabilidad cívica, ya que contribuye directamente al desarrollo democrático del país.
