La Av. 9 de Julio entra en su etapa final: pavimentación, desagües y luminarias que ponen fin a décadas de reclamos

El gobernador Leandro Zdero, junto al intendente de Resistencia, Roy Nikisch, y al subadministrador de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini constataron, este sábado, las obras de pavimentación y mejoramiento integral de la avenida 9 de Julio, que se encuentra en su etapa final.

La intervención forma parte del proyecto “Corredores Viales en el Área Metropolitana del Gran Resistencia”, una obra estratégica que fortalecerá la conectividad y la seguridad vial entre Resistencia y Barranqueras, mejorando el tránsito de miles de usuarios. El tramo intervenido abarca, desde la calle Delfino/Prof. Portela hasta la avenida Gaboto, dividido en dos sectores que corresponden a cada ciudad. El proyecto incluye repavimentación completa con nuevas capas asfálticas, además de bacheo profundo en los sectores deteriorados con reconstrucción de subrasante y hormigón de alta resistencia. También se avanza con la instalación de tres sistemas de desagües pluviales, nuevo alumbrado, recambio de pescantes, elementos de protección y señalización horizontal renovada para reforzar la seguridad de conductores y peatones.

Uno de los componentes urbanísticos destacados es la construcción de una plazoleta inclusiva en el predio del Centro de Discapacidad de Barranqueras, con juegos adaptados, piso amortiguante, iluminación LED y accesibilidad universal, pensada para garantizar la integración y el uso seguro del espacio público por parte de toda la comunidad.

La obra es financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y los trabajos comenzaron en noviembre de 2023.

Sobre esta importante obra, el subadministrador de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini, junto a la secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño y al ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, destacó el avance general: “Estamos muy contentos porque la obra está prácticamente terminada. Solo restan detalles. El gobernador nos pidió recorrerla, para verificar su estado y realmente estamos conformes: la obra está en muy buenas condiciones”. También subrayó la solución a problemas históricos del sector: “Los vecinos se acercaron espontáneamente porque esta zona siempre tuvo problemas con los desagües. Antes, la 9 de Julio quedaba con agua estancada durante más de una semana. En esta obra incluimos desagües completos y la limpieza de la laguna para evitar inundaciones, además de permitir el pavimento futuro en las calles que conectan con la avenida”.

Finalmente, remarcó el impacto social de las intervenciones: “No se trata solo del pavimento, sino de todo lo que pudimos aportar en Barranqueras y Resistencia para mejorar la calidad de vida. La plazoleta inclusiva es un ejemplo, pensada para personas con dificultades de movilidad, para que cuenten con un espacio accesible y seguro”.

TESTIMONIOS DE LOS VECINOS

Una vecina celebró el resultado de la obra: “Quedó hermosa, me encantó el trabajo que han realizado. Vivimos acá hace muchos años; mis padres llevan 61 años en este lugar. Ver cómo quedó la avenida me llena de alegría”.

Otra residente de la zona destacó la transformación: “Es hermoso cómo quedó. La avenida estaba olvidada, llena de baches y pozos. Era un reclamo constante. Estoy muy agradecida con todos los que hicieron posible la obra y con los trabajadores que se esforzaron muchísimo”.

Con la pavimentación de la Avenida 9 de Julio en su tramo final, el Gobierno provincial avanza en uno de los corredores estratégicos del área metropolitana, priorizando la seguridad vial, la infraestructura urbana y la calidad de vida de los chaqueños.