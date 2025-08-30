Fontana cerró el ciclo de charlas sobre trata de personas con una emotiva jornada en la EES N° 36

La Municipalidad de Fontana, encabezada por el intendente Fernando Cuadra, llevó a cabo el cierre del ciclo de Charlas sobre Trata de Personas, una serie de encuentros desarrollados en instituciones educativas de la localidad con el objetivo de concientizar y prevenir esta grave problemática social.

El acto de clausura se realizó en la E.E.S. N° 36 “Martín Buber”, donde estudiantes, docentes, autoridades municipales y policiales compartieron una jornada cargada de emoción y compromiso comunitario.

Una problemática que requiere compromiso colectivo

Durante el evento se reconoció la labor de los especialistas que brindaron las disertaciones a lo largo del ciclo:

Comisaria Érica Marlene Román , jefa de División Investigaciones e Inteligencia del Departamento de Lucha contra la Trata de Personas de la Policía del Chaco.

Comisario Alejandro Daniel Silva , jefe del Departamento de Lucha contra la Trata de Personas.

Subcomisario Aldo Castillo , jefe de la División de Prevención y Coordinación Interinstitucional del mismo departamento.

El equipo técnico que acompañó el desarrollo de cada jornada.

La propuesta fue articulada con la oficina del Centro de Abordaje de las Violencias por Motivos de Género “Mónica Herrera”, dependiente del municipio, lo que permitió sumar una mirada integral sobre la prevención, la protección de las víctimas y la construcción de una sociedad libre de violencia.

Reconocimiento y acompañamiento institucional

Al finalizar, los concejales locales entregaron a los disertantes una Declaración de Interés Municipal en reconocimiento a su aporte en la lucha contra la trata de personas, mientras que el intendente Cuadra acompañó con la entrega de certificados.

“Es fundamental que nuestros jóvenes estén informados y sepan identificar situaciones de riesgo. Desde el municipio vamos a seguir acompañando este tipo de iniciativas porque entendemos que la prevención empieza por la educación y la conciencia colectiva”, expresó el jefe comunal durante la jornada.

Educación y prevención para una sociedad más justa

El ciclo de charlas dejó un balance altamente positivo, ya que permitió llegar a centenares de estudiantes con información clara y herramientas útiles para detectar y denunciar posibles casos de trata.

Las autoridades coincidieron en que este tipo de actividades no solo fortalecen el vínculo entre el Estado y la comunidad educativa, sino que además generan un cambio cultural necesario para desterrar la violencia y la explotación en todas sus formas.

“Sigamos instruyendo a nuestros jóvenes y trabajando juntos por una sociedad libre de violencia”, fue el mensaje que marcó el cierre de esta iniciativa, que ya se proyecta repetir y ampliar en futuras ediciones.